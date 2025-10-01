У Франківську встановлять ще 60 камер відеоспостереження

В Івано-Франківську планують встановити 60 додаткових відеокамер спостереження. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.
За його словами, камери будуть встановлювати поетапно, інформує Правда.
“Завдяки Європейському проєкту маємо досить потужний аналітичний центр, який працює, але треба зараз камери. І написали проєкт щодо оптоволокна, щоби ми мали власні під’єднання до камер. Питання безпеки це №1 у військовий час особливо, і у післявоєнний час також. Бачимо, що збільшилось вандальних вчинків. Навіть вчора на Галицькій розбили зупинку. Тому є потреба, щоб багато місць були під наглядом”, – зазначив Марцінків.