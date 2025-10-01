Блогери, рятуйте! Для чого «Укрпошта» тратить мільйони на... ТікТок

Збиткова державна компанія витратила на піар та рекламу під час війни понад 70 мн грн. Пише Главком.

Навесні цього року генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський вийшов із оптимістичною заявою: «На папері «Укрпошта» все ще збиткова, але вже зараз міжнародний аудит підтверджує, що наша Ebitda (прибуток до сплати податків, відсотків і амортизації – «Главком») – позитивна».

Водночас ЗМІ проаналізували: після прибуткового 2019 року (+405 млн грн), «Укрпошта» сиділа у збитках чотири наступних роки поспіль. З ями (мінус 1,26 млрд грн) у 2022 році оператор почав потихеньку вибиратися у 2024-му, коли скоротив збитки до 413 млн грн. При цьому виторг компанії з 10,3 млрд у 2022 році зріс до 13 млрд – у 2024-му.

Ймовірно, криза підштовхнула «Укрпошту» до агресивнішого маркетингу. Передовсім пропонувати свій продукт оператор почав молодим людям, які активно користуються соціальними мережами.

У вересні «Укрпошта» оголосила одразу дві закупівлі на розміщення рекламних матеріалів у соцмережах. Загальна сума тендерів перевищує 7,45 млн грн. Зокрема у системі публічних закупівель ProZorro з’явилося два тендери:

перший передбачає 5,47 млн грн на рекламу в YouTube. Сюди входить підготовка медіапланів та оптимізація рекламних кампаній;

другий – на 1,98 млн грн – стосується створення та розміщення відео у TikTok.

За умовами закупівлі, рекламні ролики мають набирати від 100 тис. до 1 млн переглядів. При цьому розміщення відбуватиметься не на офіційних сторінках компанії, а на особистих акаунтах третіх осіб, тобто залучених блогерів.

Тендер на послуги зі створення та розміщення рекламних відео у TikTok ще триває. Подати свої пропозиції учасники можуть до 1 жовтня 2025 року.

Натомість у тендері на розміщення реклами в YouTube для «Укрпошти» 29 вересня відбувся аукціон. На нього прийшли відомі гравці ринку: ТОВ «Вебпромо», ТОВ «Мікс Діджитал», ТОВ «Юніверсал Маккенн Медіа» та ТОВ «Нетпік». Дехто з них раніше вже працював із «Укрпоштою». Найдешевшу пропозицію запропонувала підприємець Аліна Соломаха – 2,55 млн грн. Це удвічі менше від очікуваної вартості закупівлі.

Ці закупівлі стали черговими у довгому списку маркетингових тендерів держпідприємства. Попри воєнний стан і заяви про фінансові труднощі, «Укрпошта» витрачає на рекламу мільйони гривень.

«Главком» з’ясував, скільки коштів витратила «Укрпошта» на рекламні та маркетингові послуги у воєнних 2022-2025 роках.

Улітку 2022 року АТ «Укрпошта» провела масштабний тендер на послуги з проведення рекламних кампаній. За умовами конкурсу, підрядник мав підготувати майже 900 різних рекламних матеріалів. А також забезпечити, що цю рекламу переглянуть 311 млн разів і 3 млн людей клікнуть по ній. Крім цього, щоб майже 1,5 млн людей подивилися відеорекламу, а 27,5 тис. – завантажили мобільний застосунок «Укрпошти».

Учасників тендеру було троє, переможцем стало ТОВ «Нетпік» з найдешевшою пропозицією – 18,1 млн грн. Однак за даними додаткової угоди, замовник перерахував підряднику лише 5,9 млн грн. Сторони домовилися зменшити обсяг закупівлі.

Тендер «Укрпошти», який відбувся у 2022 році

дані: ProZorro

Восени 2022 року державний оператор поштового зв’язку витратив майже 420 тис. грн на брендування транспортних засобів. Послугу надало столичне ТОВ «Укрмедіатренд». Йшлося про виготовлення та розміщення наліпок на автомобілі пошти, а саме Renault Master L3Н2 2017-2019-х років випуску. Всього таких авто було 99.

У листопаді 2022 року «Укрпошта» провела ще один тендер на послуги з розміщення рекламних матеріалів в інтернеті. Згідно з вимогами, підрядник мав розмістити рекламні оголошення на найпопулярніших майданчиках на кшталт Google, Facebook та YouTube. Мета замовника полягала у тому, щоб не просто показати рекламу, а зробити це так, аби люди зацікавилися: клікали на неї, дивилися відео та завантажували мобільний застосунок.

Чотири компанії подали пропозицію. Переможцем тендера обрали ТОВ «Мікс Діджитал», яке за свої послуги запропонувало 10,7 млн грн.

Закупівля рекламних послуг у 2022 році

дані: ProZorro

На початку 2024 року «Укрпошта» оголосила про великий тендер на послуги з розміщення рекламних матеріалів у мережі інтернет. В обов’язки підрядника входило написання текстів, підготовка банерів та відео, які зацікавлять людей. Також фірма-переможець мала розміщувати рекламу: запустити оголошення на всіх ключових платформах Google, YouTube та Facebook.

Очікувана вартість послуг склала понад 12,5 млн грн. Переміг у торгах єдиний учасник – вище згадане ТОВ «Мікс Діджитал». Компанія запропонувала невеличку знижку, а саме 370 тис. грн.

Тендер «Укрпошти», який провели у 2024 році

дані: ProZorro

У тому ж 2024 році державний оператор поштового зв’язку витратив 23,5 млн грн на розміщення реклами на телебаченні. Підрядник займався підготовкою рекламних роликів та їх розміщенням на українських топ-каналах: Новий канал, ICTV2, СТБ, 1+1 Україна, TET, 2+2 та інших. Всього «Укрпошта» замовила 83,7 год реклами на телебаченні

У тендері переміг єдиний учасник – ТОВ «Стар Ап Плюс».

«Укрпошта» замовила розміщення реклами на ТБ

дані: ProZorro

Також «Укрпошта» витратила 3,2 млн грн на виготовлення аудіовізуальних творів у формі відеоконтенту та сценарних матеріалів. Переможець тендеру мав зняти та змонтувати рекламні ролики для соцмереж держпошти та телебачення.Рекламний ролик на YouTube

Послугу надало київське ТОВ «Люм’єр Продакшн».

дані: ProZorro

У лютому 2025 року Украпошта провела ще один масштабний тендер на послуги з розміщення рекламних матеріалів у інтернеті. Згідно з документацією, підрядник мав забезпечити майже 129 млн показів оголошень у різних онлайн-каналах. Реклама йшла через Meta, Google, YouTube та інші цифрові платформи.

Перемогу отримало вже не раз згадане ТОВ «Мікс Діджитал» з пропозицією трішки нижчою від очікуваної вартості – 11,2 млн грн.

«Укрпошта» витратила на рекламу в мережі понад 11 млн грн

дані: ProZorro

Влітку 2025 року державна пошта замовила створення брендбуку. Підрядник має створити нові правила використання логотипу, кольорів і шрифтів, дизайн візиток, бланків, пакування, уніформи, транспорту, сувенірів, а також шаблони для реклами й соцмереж. Фактично переможець тендеру повинен розробити стиль, за яким «Укрпошту» легко пізнаватимуть усюди.

дані: ProZorro

Переможцем тендеру стала ФОП Анастасія Жеребецька, яка надала свої послуги за 639 тис. грн.

Переможці тендерів і суми договорів у 2022-2025 роках

№ Фірма-переможець Тендер Сума договору 1 ТОВ «Нетпік» (село Молодіжне, Одеська обл.). Компанія належить одеситу Ігорю Бородатюку Послуги з розміщення рекламних матеріалів АТ «Укрпошта» в мережі Інтернет – 2022 рік 18,11 млн грн (по факту оплачено 5,9 млн грн) 2 ТОВ «Укрмедіатренд» (Київ). Кінцевий бенефіціар — мешканка Київщини Людмила Гройсман Виготовлення та розміщення обклеювальних матеріалів на транспортний засіб (брендування) – 2022 рік 419,5 тис. грн 3 ТОВ «Мікс Діджитал» (Київ). Володіє киянин Георгій Петрушин Послуги з розміщення рекламних матеріалів АТ «Укрпошта» в мережі Інтернет – 2022 рік 10,73 млн грн (вартість договору було збільшено до 12,8 млн грн) 4 ТОВ Liga Zakon (Київ). Належить Володимиру Єгіпку, Марині та Сергію Бондаренкам та їх синам Дмитру і Михайлу Надання послуг у сфері реклами – 2023 рік 33,1 тис. грн 5 ТОВ «Мікс Діджитал» (Київ). Володіє киянин Георгій Петрушин Послуги з розміщення рекламних матеріалів АТ «Укрпошта» в мережі Інтернет – 2024 рік 12,5 млн грн 6 ТОВ «Стар Ап Плюс» (Київ). Контролюється мешканкою Київщини Наталією Офрім Послуги розміщення реклами на телебаченні – 2024 рік 23,5 млн грн 7 ТОВ «Люм’єр Продакшн» (Київ). Володіє киянин Сергій Циганенко Послуги з виготовлення аудіовізуальних творів у формі відеоконтенту та сценарних матеріалів – 2024 рік 3,27 млн грн 8 ТОВ «Мікс Діджитал» (Київ). Володіє киянин Георгій Петрушин Послуги з розміщення рекламних матеріалів АТ «Укрпошта» в мережі Інтернет – 2025 рік 11,23 млн грн 9 ФОП Анастасія Жеребецька Послуги зі створення брендбуку (розробка бренд айдентики) – 2025 рік 639,7 тис. грн

Загалом на рекламні та маркетингові послуги «Укрпошта» за три роки вже витратила щонайменше 70,2 млн грн.

Кароліна Терещенко, «Главком»