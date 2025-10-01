ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В Яремче під колесами вантажівки загинула жінка. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком сталася 30 вересня близько 13:40 при виїзді з об’їзної дороги у місті Яремче.

Про це інформують в поліції Івано-Франківської області, пише Правда.

Попередньо правоохоронці встановили, що 68-річний мешканець Надвірнянського району, керуючи вантажним сідловим тягачем «RENAULT», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, здійснив наїзд на жінку.

Пішохідка переходила бічну автодорогу справа наліво відносно руху транспортного засобу.

Так, 67-річну потерпілу, місцеву мешканку, каретою швидкої допомоги доставили до лікарні. Однак вона померла у медзакладі.

Водія поліцейські перевірили на стан сп’яніння — результат показав, що він тверезий.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

