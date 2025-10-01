В Яремче під колесами вантажівки загинула жінка. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком сталася 30 вересня близько 13:40 при виїзді з об’їзної дороги у місті Яремче.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це інформують в поліції Івано-Франківської області, пише Правда.
Попередньо правоохоронці встановили, що 68-річний мешканець Надвірнянського району, керуючи вантажним сідловим тягачем «RENAULT», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, здійснив наїзд на жінку.
Пішохідка переходила бічну автодорогу справа наліво відносно руху транспортного засобу.
Так, 67-річну потерпілу, місцеву мешканку, каретою швидкої допомоги доставили до лікарні. Однак вона померла у медзакладі.
Водія поліцейські перевірили на стан сп’яніння — результат показав, що він тверезий.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.