На війні поліг коломиянин Любомир Марін
28 вересня на Донецькому напрямку загинув військовослужбовець з Коломиї Любомир Марін.

Про це повідомив на Facebook-сторінці голова Коломийської громади Богдан Станіславський, пише Правда.

Любомир Марін народився 11 січня 1994 року. Мобілізувався до війська у березні 2022 року. Служив у 1 самохідній артилерійській батареї 36 окремої бригади морської піхоти. Боєць мав звання сержанта.

28 вересня 2025 року поблизу селища Олексієво-Дружківка на Донеччині Любомир Марін загинув внаслідок удару російського БпЛА.

