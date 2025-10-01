ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
«З бюджету Івано-Франківської громади хочуть забрати 600 мільйонів гривень», — Марцінків
Під час онлайн-обговорення державного бюджету на 2026 рік з народними депутатами від Прикарпаття виникла тривога щодо фінансового плану для громади.

Про це повідомив мер Руслан Марцінків у відеозверненні, пише Фіртка

«Турбує те, що планують вилучити 4% ПДФО. Для нашої громади це означає втрату 300 мільйонів гривень, а також ще 300 мільйонів гривень реверсу. Тобто загалом 600 мільйонів гривень громада недоотримає наступного року, якщо ухвалять бюджет у такій формі», — зазначив Марцінків.

Міський голова додав, що це велика сума, важлива для підтримки Збройних Сил України та розвитку інфраструктури громади.

Посадовець підкреслив, що ведеться діалог із народними депутатами та керівниками інших громад, аби знайти шляхи захисту фінансів:

«Дякуємо народним депутатам, які висловили ініціативу підтримати наші пропозиції, а також головам громад за активну позицію», — додав Марцінків.

