Збила бетонні блоки: у Яремче перекинулася вантажівка

Уночі 1 жовтня на верхній дорозі одностороннього руху (км 241 траси Н-09 Мукачево – Львів) у місті Яремче сталася дорожньо-транспортна пригода.

Пише Правда.ІФ з посиланням на ПІК.

Дві конструкції впали на нижню дорогу, створюючи реальну загрозу для безпеки руху транспорту.



На місце події оперативно виїхала дорожня бригада, яка ліквідувала наслідки аварії та відновила безпечний проїзд.

Причини ДТП з’ясовують правоохоронці.