2000 бігунів і збір у 2,5 мільйона на адаптивний спорт: у Франківську відбувся 12th Frankivsk Half Marathon. ФОТО

У неділю, 28 вересня, центр Івано-Франківська наповнився бігом, музикою й донатами — відбувся Frankivsk Half Marathon 2025. Близько 2000 учасників — від дітей до ветеранів війни — долали дистанції від 100 метрів до 21,5 км. Цьогоріч півмарафон став частиною великого збору на спортивні крісла для ветеранської команди області.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

На стартах Frankivsk Half Marathon 2025 найменші бігуни долали дистанції у 100, 400 та 1000 метрів, дорослі ж мали вибір між 2, 5, 10 та 21,5 км., пише Правда.

Абсолютним рекордом цьогоріч стала кількість учасників на півмарафонській дистанції — понад 620 реєстрацій. Усі фінішери отримали пам’ятні медалі та подарунки від партнерів, а переможці дистанцій — окремі призи.

Вздовж усіх маршрутів бігунів підтримували вболівальники — з піснями, жартівливими плакатами, барабанами й кавою від «23 ресторанів».

Вже традиційно на дистанції у 2 км імені Сергія Караванця — засновника півмарафону та захисника України, який зник безвісти у травні 2022 року, учасники могли долучитися до благодійного збору. Усі кошти з реєстрацій на цю дистанцію та донати з інших активностей будуть спрямовані на ініціативу «ветераницивільні Петрос», що розвиває адаптивний спорт на Прикарпатті.

«В країні повномасштабна війна. Людям потрібно відновлювати свій внутрішній ресурс. А спорт — це інструмент, який позитивно впливає на ментальне і фізичне здоров’я, – говорить організатор Frankivsk Half Marathon Ігор Крицак. – Ми розраховуємо зібрати 2,5 мільйона гривень, адже саме така сума потрібна для закупівлі 10 крісел. Вартість одного професійного крісла для баскетболу сягає 2,5–3,5 тис. доларів. Чи реалістично зробити це лише силами благодійного пробігу? — Ні. Тому ми будемо й надалі залучати локальний і національний бізнес до цієї ініціативи».

Завдяки спільним зусиллям учасників та партнерів вдалося зібрати 287153 грн.

Зокрема, 128 000 грн – із 150 реєстрацій на благодійну дистанцію. Ще 78316 грн задонатили ініціативі «ветераницивільні Петрос». Долучилась до збору й «23 ресторани» – заклади мережі організували спеціальні страви по всій мережі прибуток з продажу яких, а це 80837 грн, теж передадуть на збір.

За день до старту, 27 вересня, у центрі міста відбувся Фестиваль адаптивних видів спорту, що зібрав сотні мешканців та гостей. На локаціях можна було спробувати стрільбу з лука, баскетбол на колісних кріслах, петанк, бугурт та інтерактивні тренажери. Ветеранський матч з баскетболу на колісних кріслах присвятили пам’яті військового Тараса Шпука. Також провели кубок «Петросу» зі стрільби з лука та видовищний турнір з бугурту.

«Не забувайте донатити, будь ласка. Але також дуже прошу вас вболівати, підтримувати адаптивний спорт, підтримувати тих, хто повертається, і тих, хто відновлюється через спорт», – говорить співзасновниця ініціативи «ветераницивільні Петрос» Наталка Найда.

До організації фестивалю долучилася ІТ-компанія EPAM, яка підтримала фестиваль, а також профінансувала закупівлю трьох колісних крісел і підтримала захід фінансово.

Керівник франківського офісу EPAM Україна Михайло Шелудяков зазначив:

«Наші спеціалісти не лише донатять, а й беруть участь у товариських матчах, вболівають і допомагають. Разом ми робимо суспільство більш доступним. Сподіваємося, що до цієї ініціативи долучаться й інші бізнеси».

Збір на 10 спеціальних крісел для майбутньої команди ветеранів триває. Долучитися можна онлайн за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/AMtgzcUC46.