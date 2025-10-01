Українцям загрожують штрафи за “старі” паспорти: хто повинен обміняти на ID-картку

Українців попередили про штрафи за невчасне оновлення паспортів старого зразка. Пише ТСН.

Державна міграційна служба нагадує: власники паспортів-книжечок ризикують отримати адміністративне покарання, якщо не дотримаються встановлених термінів. Про це свідчить інформація на сайті ДМС.

Чи обов’язково міняти паспорт-книжечку на ID-картку?

У ДМС України наголошують, що паспорт-книжечка залишається чинним і не має терміну дії. Тож міняти його на ID-картку примусово не потрібно — достатньо вчасно оновлювати фото.

Втім, обмін паспорта-книжечки на ID-картку стає обов’язковим у кількох випадках:

якщо минув місяць для вклеювання фото;

у разі пошкодження, втрати або крадіжки документа;

у разі зміни особистих даних (наприклад, прізвища).

Яке покарання за протермінований паспорт?

За статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, використання протермінованого паспорта тягне за собою:

попередження у разі першого порушення;

штраф від 17 до 51 грн — за повторне порушення протягом року.

Нові терміни оформлення паспортів

Кабінет міністрів України ухвалив рішення скоротити терміни термінового виготовлення документів. Тепер обмін чи відновлення втраченого паспорта триватиме сім робочих днів замість 10.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що це стосується лише термінових випадків. Первинне оформлення документів, як і раніше, здійснюється у стандартні терміни.

Коли вклеювати нове фото в паспорт?

У паспорті-книжечці фотографію обов’язково потрібно оновлювати у 25 та 45 років. На це законодавство дає один місяць від дня народження.

Якщо пропустити цей термін, документ вважатиметься недійсним, а власник може отримати штраф до 51 грн.

До слова, українці мають завершити оцифрування своїх паперових трудових книжок до 10 червня 2026 року. Несвоєчасне переведення документів у електронний формат може призвести до неприємних наслідків: скорочення страхового стажу, його часткової втрати та затримань під час оформлення пенсії.