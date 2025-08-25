ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську запустили новий комунальний маршрут
Автор: Олег Мамчур
25/08/2025 10:52
У Франківську запустили новий комунальний маршрут №43, який зʼєднує Угорники і Вовчинець. 

З села Вовчинець він їде по Вовчинецькій до Кроку, повертає на Васліянок, Мулика, далі Лепкого, Незалежності, «Космос», Тисменицька, і повертає в Угорники на вул. Повстанців, пише Правда.

Тоді від кінцевої на вул. Повстанців в Угорниках повертається по Незалежності, прямує до Кроку і по Вовчинецькій до Вовчинця. 

Мешканці обох сіл просили, ми це здійснили, – сказав мер в прямому ефірі на своїй сторінці в соцмережі.

Руслан Марцінків разом зі старостою с. Угорники Любовʼю Атаманчук і директором КП «Електроавтотранс» Віталієм Голутяком вже проїхались новим маршрутом.

