У Франківську запустили новий комунальний маршрут №43, який зʼєднує Угорники і Вовчинець.

З села Вовчинець він їде по Вовчинецькій до Кроку, повертає на Васліянок, Мулика, далі Лепкого, Незалежності, «Космос», Тисменицька, і повертає в Угорники на вул. Повстанців, пише Правда.

Тоді від кінцевої на вул. Повстанців в Угорниках повертається по Незалежності, прямує до Кроку і по Вовчинецькій до Вовчинця.

Мешканці обох сіл просили, ми це здійснили, – сказав мер в прямому ефірі на своїй сторінці в соцмережі.

Руслан Марцінків разом зі старостою с. Угорники Любовʼю Атаманчук і директором КП «Електроавтотранс» Віталієм Голутяком вже проїхались новим маршрутом.