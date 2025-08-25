ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Делятинська громада проведе в останню путь військовослужбовця Олександра Калька

Автор: Олег Мамчур
25/08/2025 10:20
Сьогодні, орієнтовно об 11:00, до Делятинської громади прибуде скорботний кортеж із тілом військовослужбовця Олександра Івановича Калька.

Уродженець Донеччини захищав Україну від російського агресора. 17 серпня 2025 року він помер у медичному клінічному центрі південного регіону від хвороби, пише Правда.

Кортеж із тілом Героя прибуде до храму УГКЦ «Різдва Пресвятої Богородиці» в Делятині, де відбудеться чин похорону. Поховають військового на кладовищі по вул. Шевченка (Площа).

Делятинська громада закликає всіх жителів віддати останню шану воїну Олександру.

Чоловік у формі та свічка з прапором України.

