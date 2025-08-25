На Прикарпатті тривають “Дні здоров’я”: графік роботи виїзних медичних бригад

У рамках акції “День здоров’я” в селах і містах Івано-Франківщини побувають бригади Товариства Червоного Хреста.

За офіційною інформацією, цього тижня виїзні мобільні медичні бригади Товариства Червоного Хреста працюватимуть у таких населених пунктах:

понеділок, 25 серпня — Лисець, Слобідка, Шепіт;

вівторок, 26 серпня — Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Панаса Мирного, 8), Кути;

середа, 27 серпня — Яремче (вул.Свободи, 315), Івано-Франківськ (вул. Бандери, 10 Г), Голошина;

четвер, 28 серпня — Івано-Франківськ (вул.Військових Ветеранів, 12), Вільшаниця, Текуча:

п’ятниця, 29 серпня — Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Героїв УПА, 1), Космач (огляд паліативних хворих), Прокурава.

Також продовжуються виїзди фахівців Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб з командами медиків із закладів охорони здоров’я в громади Івано-Франківської області для надання мешканцям безплатних медичних послуг та психологічної підтримки:

понеділок, 25 серпня, 11:00 — Верховинська громада, с. Красноїлля, вул. Центр, 1;

вівторок, 26 серпня, 10:00 — Делятинська громада, с. Білі Ослави, вул. Марійки Підгірянки, 350;

середа, 27 серпня, 09:00 — Городенківська громада, с. Торговиця, вул. Шевченка, 38;

четвер, 28 серпня, 09:30 — Спаська громада, с. Спас, вул. Січових Стрільців, 79;

п’ятниця, 29 серпня, 10:00 — місто Івано-Франківськ, Вічевий майдан.

Під час заходу прикарпатці отримають консультації лікаря загальної практики, лікаря-епідеміолога, фахівців з громадського здоров’я і психолога.

Фахівці центру контролю та профілактики хвороб та його відокремлених структурних підрозділів проведуть роз’яснювальну роботу щодо профілактики інфекційних хвороб та неінфекційних захворювань, скринінгові тестування на вірусні гепатити В, С, ВІЛ/СНІД, швидкий тест на Covid-19, тестування на рівень депресії, проконсультують відносно проведення вакцинації згідно з Національним календарем щеплень.

Лікар загальної практики виконає медичний скринінг: вимірювання артеріального тиску, пульсу, насичення периферичної крові киснем, визначить індекс маси тіла, рівень глюкози та холестерину в крові.