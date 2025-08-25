Якою буде погода в Івано-Франківській області 25 серпня

25 серпня в Івано-Франківську та області прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Про це інформують в обласному гідрометцентрі.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

В Івано-Франківську вдень стовпчики термометрів піднімуться до 17-19° тепла. По області вдень — 14-19° тепла. У високогір’ї Карпат — 7-12° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.