Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

25 серпня – 140 років від дня народження Євгена Нагірного (1885-1951), українського архітектора, автора проєктів церков у Богородчанах, селах Ріпне, Фитьків, Старі Богородчани;

– 85 років від дня народження Марії Влад (1940-2017), письменниці та поетеси, членкині НСПУ, громадської діячки, уродженки с. Розтоки Косівського району (нині Кутської селищної територіальної громади Косівського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.