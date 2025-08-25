ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Календар серпня 2025 з датами і днями тижня.
Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
25/08/2025 08:50
Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

25 серпня – 140 років від дня народження Євгена Нагірного (1885-1951), українського архітектора, автора проєктів церков у Богородчанах, селах Ріпне, Фитьків, Старі Богородчани;

– 85 років від дня народження Марії Влад (1940-2017), письменниці та поетеси, членкині НСПУ, громадської діячки, уродженки с. Розтоки Косівського району (нині Кутської селищної територіальної громади Косівського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.

