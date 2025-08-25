Сьогодні до Коломиї прибуде скорботний кортеж із тілом спецпризначенця Ігоря Мартинюка

Коломийська міська громада проведе в останню путь офіцера поліції Ігоря Мартинюка.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф, із посиланням на голову Коломийської громади Богдана Станіславського.

Капітан поліції Ігор Мартинюк, 1987 р.н. З 2015 року служив у Національній поліції України. Він – спецпризначенець. На його рахунку десятки врятованих життів, адже боєць з 2014 неодноразово брав участь в АТО. Був на посаді старшого інспектора відділення тактико-спеціальної підготовки батальйону поліції особливого призначення.

Герой поліг у Краматорську під час авіаудару окупантів

У понеділок, 25 серпня, до Коломиї прибуде скорботний кортеж з тілом захисника, капітана поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, спецпризначенця Ігоря Мартинюка.

Кортеж прибуде до Коломиї орієнтовно о 12.00 годині зі сторони Шепарівців.

Кортеж рухатиметься вулицям:

Карпатська

Грушевського

Криничною

церква священномученика Йосафата.

Тут о 18:00 годині 25 серпня відбудеться парастас.

Чин похорону розпочнеться у вівторок, 26 серпня, о 10.00 годині в церкві священномученика Йосафата.