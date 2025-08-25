ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні на Косівщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Миколи Мицканюка
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Косівщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Миколи Мицканюка

Автор: Ігор Василик
25/08/2025 08:21
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Косівська громада Івано-Франківської області, у понеділок 25 серпня зустріне “на щиті” полеглого воїна Миколу Мицканюка.

Скорботну інформацію повідомляють у групі Косів. Діалог у Facebook, пише Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

“Зустріч полеглого Захисника України Миколи Мицканюка із села Вербовець Косівської територіальної громади відбудеться у понеділок, 25 серпня, о 09.30 годині”, – йдеться у дописі.

Полеглий герой був мешканцем села Вербовець Косівської територіальної громади.

Герой загинув захищаючи Україну.

Солдат в камуфляжній формі та бронежилеті
Микола Мицканюк

СХОЖІ НОВИНИ