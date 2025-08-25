Сьогодні на Косівщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Миколи Мицканюка

Косівська громада Івано-Франківської області, у понеділок 25 серпня зустріне “на щиті” полеглого воїна Миколу Мицканюка.
Скорботну інформацію повідомляють у групі Косів. Діалог у Facebook, пише Правда.іф.
“Зустріч полеглого Захисника України Миколи Мицканюка із села Вербовець Косівської територіальної громади відбудеться у понеділок, 25 серпня, о 09.30 годині”, – йдеться у дописі.
Полеглий герой був мешканцем села Вербовець Косівської територіальної громади.