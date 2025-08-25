ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні на Городенківщині проведуть в останню путь полеглого захисника Дмитра Куриліва
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Городенківщині проведуть в останню путь полеглого захисника Дмитра Куриліва

Автор: Ігор Василик
25/08/2025 08:09
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Городенківська громада прощається із полеглим Героєм Дмитром Куриляком.

В суботу, мешканці Городенківської міської територіальної громади на колінах зустріли свого полеглого земляка Дмитра Куриліва, мешканця села Поточище, який загинув, захищаючи Україну від російського агресора, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Городенківську міську раду територіальної громади – Офіційна сторінка .

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці “Всіх Воїнів” м.Городенка священнослужителі громади відправили поминальну панахиду за покійним воїном.

У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Нехай душа покійного знайде вічний спокій, а Господь прийме до Царства Небесного. Вічна пам‘ять Захиснику України, йдеться у повідомлені.

Далі тіло полеглого Героя доправили до батьківського дому.

Церемонія прощання з Героєм розпочнеться у понеділок о 9:00 год.

Сумні люди прощаються з близьким на похороні.
Люди сидять на вулиці біля автомобілів.
Люди на колінах вшанували загиблого військового героя.
Церемонія похорону з військовими та людьми на колінах.
Жінки оплакують загиблого, фотографія на труні.
Церковна служба перед каплицею, зібрання людей та священників.
Люди стоять на одному коліні на вулиці.
Військові поміщають труну у катафалк на вулиці
Священики та військові перед церквою
Військові несуть труну вулицею, люди спостерігають.
Люди на вулиці під похмурим небом.
Військові на дорозі, поруч білий мікроавтобус.
Жалобна церемонія з хлібом в Україні.
Прощання з солдатом біля каплиці
Військові несуть труну до похоронного авто.
Люди на церемонії прощання із загиблим військовим.
Люди в скорботі біля фотографії війни
Прощання з героєм на українському похороні.

СХОЖІ НОВИНИ