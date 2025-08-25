Сьогодні на Городенківщині проведуть в останню путь полеглого захисника Дмитра Куриліва

Городенківська громада прощається із полеглим Героєм Дмитром Куриляком.

В суботу, мешканці Городенківської міської територіальної громади на колінах зустріли свого полеглого земляка Дмитра Куриліва, мешканця села Поточище, який загинув, захищаючи Україну від російського агресора, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Городенківську міську раду територіальної громади – Офіційна сторінка .

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці “Всіх Воїнів” м.Городенка священнослужителі громади відправили поминальну панахиду за покійним воїном.

У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Нехай душа покійного знайде вічний спокій, а Господь прийме до Царства Небесного. Вічна пам‘ять Захиснику України, йдеться у повідомлені.

Далі тіло полеглого Героя доправили до батьківського дому.

Церемонія прощання з Героєм розпочнеться у понеділок о 9:00 год.