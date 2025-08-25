За минулу добу окупанти втратили майже 900 орків та близько півсотні артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 25.08.25
- особового складу / personnel – близько / about 1076940 (+870) осіб / persons
- танків / tanks – 11130 (+1) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23175 (+8) од
- артилерійських систем / artillery systems – 31946 (+48) од
- РСЗВ / MLRS – 1472 (+0) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1211 (+0) од
- літаків / aircraft – 422 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 53347 (+291)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3598 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 59672 (+79)
- спеціальна техніка / special equipment – 3948 (+4)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!