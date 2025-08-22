У військово-медичному клінічному центрі помер захисник Калько Олександр

У Делятинську громаду надійшло сповіщення про померлого військовослужбовця, солдата Калька Олександра, 12.03.1976 р.н. Воїн служив комірником 1 групи зберігання пального та мастильних матеріалів військової частини А 2375.

Пише Правда.іф з посиланням Делятинську територіальну громаду.

Помер захисник 17 серпня у військово-медичному клінічному центрі південного регіону, де з 07 серпня 2025 року перебував на лікуванні.

Народився Олександр Калько на Донеччині, у лавах Збройних Сил України проходив військову службу. Його домівка зараз знаходиться в російській окупації.

На даний час донька померлого військового проживає в селі Заріччя, тому скорботний кортеж очікують в Делятинській громаді найближчим часом.

Про дату прибуття та іншу додаткову інформацію повідомлять додатково.