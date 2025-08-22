На війні загинув захисник Ерік Зайцев

20 серпня загинув командир екіпажу БПАК 3-ї окремої штурмової бригади, сержант Ерік Зайцев. Воїн після війни планував переїхати на Франківщину.

Пише Правда.іф з посиланням на Богдана Станіславського.

Ерік родом з Нової Каховки, що на Херсонщині, яка наразі перебуває під окупацією. Він пішов на війну ще в 16 років, служив разом з Героєм України Дмитром “ДаВінчі” Коцюбайлом у складі ДУК ПС. З 2019 року ніс службу за контрактом у складі Сил спеціальних операцій. Під час повномасштабного вторгнення, після поранення проходив лікування на Франківщині та познайомився з Коломиєю. Вирішив, що після війни переїде сюди жити.

“Ерік завжди старався бути на вістрі боїв в найскладніших місцях, то ж у 2025 році перевівся до складу 3-ї штурмової бригади. 18 серпня під час виконання бойового завдання, на їх позицію скинули термобаричний заряд. Він встиг врятувати своїх бійців, але сам отримав значні опіки. Медики боролися за його життя, але 20 серпня його серце перестало битися”, – зазначає мер Коломиї.

Про час та місце прощання із захисником повідомлять додатково.