На Івано-Франківщині віддали шану загиблому воїну Гуменюку Михайлу

У Тлумачі на Івано-Франківщині на колінах зустріли загиблого захисника Михайла Гуменюка.

Повідомляє Тлумацька міська рада, передає Правда.іф.

Сьогодні тлумачани знову зібралися у центрі міста, щоб вшанувати полеглого воїна, який віддав найцінніше, що у нього було – своє життя за свою державу, за свій народ, за кожного з нас.

Місцеві мешканці створили живий коридор, на колінах зустріли полеглого воїна Михайла Гуменюка біля пам’ятника Борцям за волю України та Алеї Героїв у м. Тлумачі. Спільно з деканом Тлумацьким о. Василем Стадником (ПЦУ) та о. Михайлом Могилою (УГКЦ) усі присутні помолилися за упокій душі загиблого Героя.

Далі похоронний кортеж вирушив у село Яківка Обертинської селищної територіальної громади, до рідної домівки полеглого захисника.