На Івано-Франківщині віддали шану загиблому воїну Гуменюку Михайлу

Автор: Оксана Марушкевич
22/08/2025 13:35
У Тлумачі на Івано-Франківщині на колінах зустріли загиблого захисника Михайла Гуменюка.

Повідомляє Тлумацька міська рада, передає Правда.іф.

Сьогодні тлумачани знову зібралися у центрі міста, щоб вшанувати полеглого воїна, який віддав найцінніше, що у нього було – своє життя за свою державу, за свій народ, за кожного з нас.

Місцеві мешканці створили живий коридор, на колінах зустріли полеглого воїна Михайла Гуменюка біля пам’ятника Борцям за волю України та Алеї Героїв у м. Тлумачі. Спільно з деканом Тлумацьким о. Василем Стадником (ПЦУ) та о. Михайлом Могилою (УГКЦ) усі присутні помолилися за упокій душі загиблого Героя.

Далі похоронний кортеж вирушив у село Яківка Обертинської селищної територіальної громади, до рідної домівки полеглого захисника.

Люди з прапорами України під час церемонії
Священики та люди вшановують загиблого, труна з прапором.
Люди на колінах з українськими прапорами на вулиці.
Люди на колінах біля чорного мікроавтобуса.
Поліцейський автомобіль на українському патріотичному заході
Люди на вулиці з українськими прапорами, місто, автомобілі

