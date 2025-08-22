ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Розслідування українськими військовими та слідчими бюро.
Мобілізував “на папері” 17 бійців: на Прикарпатті перед судом постане посадовець ТЦК

Автор: Оксана Марушкевич
22/08/2025 14:07
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно одного з начальників територіального центру комплектування в Івано-Франківській області. Посадовець свідомо вносив неправдиві відомості до автоматизованої системи обліку для фіктивного підвищення показників мобілізації.

Пише Правда.іф з посиланням на ДБР

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідство встановило, що фігурант за допомогою власного криптографічного ключа несанкціоновано змінював дані у картках військовозобов’язаних. Зокрема, оформлював їх нібито залучення до ЗСУ, знімав з обліку та навіть видавав фейкові направлення до трьох різних військових частин.

Загалом посадовець так «мобілізував» 17 осіб.

Звісно, всі вони спокійно перебували за місцем проживання, а військові частини підтвердили відсутність таких мобілізованих у своїх підрозділах. У такий спосіб він хотів штучно покращити звітність мобілізації, не задумуючись про шкоду обороноздатності держави.

Його дії кваліфіковані за несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі особою з правом доступу, вчинену повторно (ч. 3 ст. 362 КК України та ч. 1 ст. 362 КК України).

У разі доведення судом вини, посадовцю загрожує покарання до 6 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Двоє військових обговорюють у кабінеті з прапором
Офіс слідчого з документами на столі
Три людини обговорюють документи на робочому столі.
Двоє чоловіків біля комп'ютера в офісі

