Зросте відсоток військових і ветеранів: Єрмак запропонував реформувати ОП, Зеленський підтримав

Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію реформувати Офіс Президента для того, щоб суттєву кількість його працівників становили військові з підтвердженим бойовим досвідом і ветерани бойових дій. Відповідну пропозицію вніс керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Ідеться про працівників усіх рівнів у кожному з департаментів. За словами Андрія Єрмака, мова не лише про справедливе ставлення до українських воїнів, а й про їхнє вміння приносити важливі результати, йдеться на сайті Президента, пише Правда.іф.
Як приклад він навів роботу свого заступника полковника Павла Паліси, який раніше був командиром 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», а зараз виконує завдання в Офісі Президента, демонструючи таку ж швидкість, чесність і принциповість.
Андрій Єрмак зазначив, що в майбутньому така культура має поширитися на всю державну службу, а також закликав представників бізнесу, ІТ та культури підтримати цю ініціативу.