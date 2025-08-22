Постійно хворієте і не можете відчути себе здоровим? Чому варто відвідати лікаря-імунолога

Якщо вас турбують постійні ГРВІ, пневмонії, часті загострення синуситу, тонзиліту, герпетичних інфекцій, ви миттєво підхоплюєте різні болячки, варто комусь чхнути біля вас в громадському транспорті, слід звернутися за порадою до лікаря-імунолога. Якими бувають збої в роботі імунної системи, чому вони виникають та які стани організму мають насторожити? На ці та інші питання читачам Правда.іф відповідає лікар імунолог-алерголог медичного центру VISE clinic Людмила Павлюк.

За словами Людмили Василівни, розлади імунної системи бувають первинними і вторинними. Якщо з первинними людина народжується, то вторинних набуває протягом життя. Причини цього: не здатність організму, в тому числі імунної системи долати постійний стрес, неправильне харчування, недотримання правильного ритму сну, відпочинку. Тоді й виникає імунодезрегуляторний, в подальшому імунодефіцитний стан.

«Найчастіше пацієнти звертаються із скаргами на виражену загальну слабкість, часті простудні захворювання, тривале підвищення температури тіла, загострення хронічних синуситів, тонзилітів, часті рецидиви герпетичних інфекцій, знижену працездатність, на те, що вони не можуть піти на роботу, бо постійно підхоплюють якусь хворобу. Варто зрозуміти, що не існує чарівної таблетки, чарівних вітамінів або комплексу вітамінів, щоб людині стало легше», – наголошує Людмила Павлюк.

Універсальних ліків дійсно не існує. Лікарі призначають пацієнтам дообстеження, і виявляють, які саме в тих порушення. Якщо помічають зниження рівня антитіл, то дають пацієнту замісну терапію в умовах стаціонару.

Дуже часто до лікаря-імунолога людину відправляють інші спеціалісти. Власне якщо пацієнт часто хворіє, то краще його відправити до імунолога на дообстеження.

Уникнути проблем з імунною системою можна, якщо дотримуватися правильного і збалансованого харчування, якщо давати організму можливість відпочивати і відновлюватися. Також не варто забувати і про вакцинацію.

«Існують обов’язкові вакцини, скажімо АКДП, мова про вакцину від дифтерії, кашлюку і правця, яку треба робити кожні 10 років. Але ми можемо провакцинуватися від багатьох збудників, скажімо від пневмококу. Людина може щорічно захистити себе від грипу, і від гепатиту B. Жінки можуть захистити себе від вірусу папіломи людини. Завжди краще попередити хворобу, аніж її лікувати», – каже Людмила Павлюк.

