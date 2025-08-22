ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Люди під час церемонії з рукою на грудях.
На Івано-Франківщині відбулись урочистості з нагоди відзначення Дня Незалежності України

Автор: Оксана Марушкевич
22/08/2025 16:11
День, яким ми черговий раз утверджуємо нашу волю, гідність і право бути господарями на своїй землі.

На Прикарпатті відбулись урочистості з нагоди відзначення набільшого державного свята — Дня Незалежності України, пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук

Хвилиною мовчання вшанували світлу пам’ять усіх, хто віддав життя за незалежність України.

“У час повномасштабної війни ми по-особливому пізнали ціну свободи, права нашого народу жити вільно у своїй державі. Саме це прагнення дає нам силу вистояти навіть у найтяжчі хвилини”.”, – зазначила очільниця області.

Вручили державні та обласні нагороди землякам – захисникам та правоохоронцям за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, лікарям, науковцям, меценатам – за внесок у розвиток краю та допомогу людям.

Світлана Онищук подякувала кожному за щоденну працю, особистий внесок у збереження нашої незалежності.

Чоловік і жінка з квітами на сцені.
Двоє людей з квітами на сцені
Нагородження на сцені з квітами та дипломом
Поліцейський отримує квіти на церемонії нагородження
Люди стоять у залі, слухаючи промову.
Священники на сцені під час церемонії
Ведучі в національних костюмах на сцені
Люди у вишиванках сидять на заході
Вручення нагороди військовослужбовцю на сцені
Традиційний український хор виступає на сцені.

