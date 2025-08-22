На Івано-Франківщині відбулись урочистості з нагоди відзначення Дня Незалежності України

День, яким ми черговий раз утверджуємо нашу волю, гідність і право бути господарями на своїй землі.

На Прикарпатті відбулись урочистості з нагоди відзначення набільшого державного свята — Дня Незалежності України, пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Хвилиною мовчання вшанували світлу пам’ять усіх, хто віддав життя за незалежність України.

“У час повномасштабної війни ми по-особливому пізнали ціну свободи, права нашого народу жити вільно у своїй державі. Саме це прагнення дає нам силу вистояти навіть у найтяжчі хвилини”.”, – зазначила очільниця області.

Вручили державні та обласні нагороди землякам – захисникам та правоохоронцям за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, лікарям, науковцям, меценатам – за внесок у розвиток краю та допомогу людям.

Світлана Онищук подякувала кожному за щоденну працю, особистий внесок у збереження нашої незалежності.