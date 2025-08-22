На Івано-Франківщині відбулись урочистості з нагоди відзначення Дня Незалежності України

День, яким ми черговий раз утверджуємо нашу волю, гідність і право бути господарями на своїй землі.
На Прикарпатті відбулись урочистості з нагоди відзначення набільшого державного свята — Дня Незалежності України, пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук
Хвилиною мовчання вшанували світлу пам’ять усіх, хто віддав життя за незалежність України.
“У час повномасштабної війни ми по-особливому пізнали ціну свободи, права нашого народу жити вільно у своїй державі. Саме це прагнення дає нам силу вистояти навіть у найтяжчі хвилини”.”, – зазначила очільниця області.
Вручили державні та обласні нагороди землякам – захисникам та правоохоронцям за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, лікарям, науковцям, меценатам – за внесок у розвиток краю та допомогу людям.
Світлана Онищук подякувала кожному за щоденну працю, особистий внесок у збереження нашої незалежності.