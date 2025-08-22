Сотні дронів та іншу допомогу передали військовим завдяки співфінансуванню та проектам “Бюджет участі”

Так 145 FPV-дронів, квадрокоптер нової комплектації Matrice 4T, два Mavic 3T та іншу допомогу передала Івано-Франківська громада захисникам та прикордонникам. Це все вдалось реалізувати завдяки співфінасуванню з міським Конкурсом проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та програмі «Бюджет участі».

Пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Так передали два Mavic 3T 3-му прикордонному загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса. Ще один квадрокоптер, Matrice 4T, отримала 81-ша бригада. Цей потужний дрон значно покращить можливості підрозділу з розвідки та спостереження. Цю допомогу придбали за програмою співфінансування: 80% вартості покрив міський бюджет, а 20% зібрали волонтери.

«Важливо, допомагати військовим частинам, потреба є дуже велика. Дякуючи різним програмам, зокрема сьогодні в програмі разом з місцевим самоврядуванням, де є співпраця з волонтерськими організаціями і містом. 80% коштів дає місто, а 20% збирають волонтерські організації. Маємо можливість сьогодні допомогти двом військових частинам. Поступово, крок за кроком ми стараємося забезпечувати військові частини тими проектами. Ми маємо понад 50 проектів, які сьогодні реалізовуються, і ми стараємося якраз закупити те обладнання, яке необхідно хлопцям», – говорить Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Цю допомогу для військових та прикордонників вдалось реалізувати завдяки громадській організації “Фонд Сталого Розвитку” та благодійній організації “МИ ЄДИНІ”.

Голова ГО “Фонд Сталого Розвитку” Тарас Шнайдер, розповідає, що раніше сам служив у 11-му армійському корпусі та виконував завдання у Бахмуті. Там він познайомився з нашими прикордонниками, серед яких був і його односельчанин. Він потребував допомоги і пан Тарас разом з старостою села та іншими волонтерами вирішив долучитись до цієї справи.

«Звичайно, я ж служив в 11-му армійському корпусі, коли ми були в Бахмуті, там власне сьомий прикордонний Загін Луганський брав активну участь. Я знаю, на яких позиціях ці хлопці були, як вони воювали, добре воювали, і відповідно, коли я демобілізувався рік назад за віком, то я в себе у селі дізнався, що прийшов запит від односельчанина нашого, який власне служить в цьому 7-му прикордонному загоні. І він є оператором БПЛА. І для нього власне є необхідність цих трьох Мавіків 3Т. Волонтери провели збір коштів і перемогли в цьому проекті. За що я щиро дякую міській раді, тому що я чудово розумію, що і для чого там потрібно», – розповідає голова ГО “Фонд Сталого Розвитку” Тарас Шнайдер.

Ветеран війни Андрій Стасюк прийшов забрати матрікс для свого друга, який служить у 81 бригаді. Раніше Андрій Стасюк був командиром взводу 2-ої аеромобільної роти 79-ї окремої десантно-штурмової Миколаївської бригади, доки не отримав складне поранення. Виконував бойові завдання у найгарячіших точках на Донецькому напрямку. Тому дуже добре знає, що саме потрібно військовим на фронті. А ще 81-шій бригаді до квадрокоптера передадуть РЕБ-систему аби військові мали змогу безпечно виконувати бойові завдання.

«Ведення змінилося насправді дуже позитивну сторону для нас, тому що ми стали більше бачити, ми стали дальше бачити і відповідно вони допомагають нашим хлопцям бути в безпеці, або попереджувати, коли йдуть ворожі штурми. Технологія розвивається, завдяки, наприклад, Мавіку 4Т, ми можемо дивитися їх вночі і берегти життя наших побратимів», – вважає ветеран Андрій Стасюк.

Також в рамках програми “Бюджет участі” передали ще 145 дронів нашим захисникам.

Дрони поїдуть до 91-го окремого протитанкового батальйону, 78 батальйону 102 бригади ТРО, 65 механізованій бригаді, 79 окремій десантно-штурмовій бригаді та 60 окремій механізованій бригаді.

Микола Сваричевський один із авторів проекту “Бюджет участі”, чий молодший син воює на Запорізькому напрямку з початку повномасштабної війни, розповів, що він пробував разом з односельчанами самостійно зібрати кошти. Проте ця сума непосильна навіть якщо багато людей готові скинутись та допомогти . Тому пан Микола каже, що така підтримка від міста, де передають десятки таких дронів військовим, є справді важливою та необхідною.

«Молодший син воює на Запорізькому напрямку. Якраз служба пов’язана з дронами. Мені сказали, що є такий проект. Я запитав сина, чи треба. Казав: “бракує сильно цього”. Ми знаємо, що зараз ця річ критично необхідна. Це складова перемоги. Не вдалося йому приїхати. Але ми заберемо, він при нагоді приїде і забере. Це надзвичайна допомога. Ми ще в мене в селі збираємо кошти. Але зібрати кошти в селі, розуміємо, це майже нереально. А тут така допомога, 20 таких дронів. Це критично необхідно. Тобто суттєва така допомога. Надзвичайна. Дякую тим, хто організував цю справу. Це просто дуже важливо. Тому що знаємо, це війна дронів зараз», – каже автор проекту “Бюджет участі” Микола Сваричевський.

Ще один автор проекту “Бюджет участі” Михайло Січка, прийшов насолодитись результатом проробленої роботи та віддати допомогу прямо в руки своєму другу військовому Валентину Черевку. Він служить у 91-му окремому протитанковому батальйоні офіцером. Сам автор проекту каже, що участь у програмі “Бюджет участі” бере не вперше. Його команда вже виграла кілька проектів для військових і не тільки. Адже Михайло також працює головою «Просвіти» і всіляко підтримує не тільки військових, але й нашу культуру.

«Зараз, напевно, у всіх є рідні, друзі, близькі, які воюють. І, насправді, на Бюджет участі це теж можливість, будучи тут, допомогти нашим військовим. Ми розуміємо, що, насправді, не так просто навіть з міського бюджету виділяти кошти для потреб армії, оскільки є певні фондові обмеження. Тому всі можливості, які можна, треба використовувати для підсилення нашої армії. Ось, власне, ми, і я, і інші друзі, скажімо, наша команда виграла декілька проєктів на бюджету участі. Це вже черговий ми забираємо. Я також працюю головою “Просвіти”. І ми, власне, там кілька проектів на Бюджеті участі отримали, і інші проекти. Тому, насправді, дуже раді, що можемо долучитися до такої доброї справи, для того, щоб наблизити нашу неминучу перемогу і підтримати тих людей, які віддають найважливіше», – говорить автор проекту Михайло Січка.

Валентин Черевко, офіцер 91-го окремого батальйону під командуванням Назарія Кішака, подякував за допомогу і наголосив, що ці дрони допомагають нищити ворожу живу силу та техніку. Він наголосив, що завдяки підтримці держави та небайдужих людей наші захисники тримають оборону і обов’язково переможуть.

“Надзвичайно важлива така допомога. Завдяки такій участі держави і окремих людей, які хворіють, вболівають за всю справу, завдяки ним ми стоїмо і, звичайно, переможемо. Вони будуть нищити живу силу противника і його техніку. Ми не дамо їм піти далі”, – переконує офіцер 91-го окремого батальйону Валентин Черевко.

Нагадаємо, що 42 проекти на допомогу ЗСУ, які подавались на “Бюджет участі” профінансовані містом без голосування.

«Важливо, що по “Бюджету участі” військовим частинам передаємо чергову партію дронів. Хлопці дуже очікують дронів, дуже потрібно зараз на всіх напрямках. І, тому, чергова партія в рамках програми “Бюджету участі”. А також цього тижня ми ще п’ятсот дронів передамо військовим частинам. Це вже додатково по програмі обороноздатності і підтримки наших військових частин»,- підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Завдяки тому, що наші мешканці сплачують вчасно податки місто має змогу закупляти допомогу, яка потрібна на фронті. Особливо важливо те, що небайдужі містяни долучаються до програми “Бюджет участі” та подаються на Конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, де 80% вартості проектів для захисників покриває місто, а 20% небайдужі волонтери.