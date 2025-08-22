На поштових марках закарбували найгучнішу спецоперацію СБУ “Павутина”

До 34-ї річниці Незалежності України Укрпошта разом із Службою безпеки України презентували нову поштову марку, присвячену одній із найгучніших операцій у тилу ворога.



Про це інформує пресслужба Укрпошти, передає Правда.іф.

«Ця марка — нагадування для всього світу, що боротьба триває. І сигнал ворогові: українські удари дістають навіть там, де він вважає себе в безпеці», — йдеться у повідомленні.

Випуск став першим у серії «Марки Незалежності», яка щороку до 24 серпня відзначатиме ключові для держави події.

Спецпогашення нової марки відбудеться найближчим часом. Придбати її вже можна на сайті postmark.ukrposhta.ua, у відділеннях Укрпошти та спеціалізованих філателістичних магазинах.