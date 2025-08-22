Карпати лисіють: до яких схем вдаються “чорні” лісоруби

Масштабне знищення лісів по всій Україні. Користуючись воєнним станом, мораторієм на планові перевірки та тим, що громадські активісти зосереджені на допомозі фронту, “чорні лісоруби” працюють з розмахом.

І пускають під сокиру сотні гектарів лісу, завдаючи колосальних збитків природі й державі. Рубають ліс і ті, хто мав би його охороняти, пишуть Версії

В Офісі Генпрокурора викрили найбільшу та найзухвалішу схему розкрадання деревини, до якої причетні майже сто працівників лісової сфери. Які таємниці приховують ліси України?

Друзі, це зараз в Карпатах, проводимо рейд, і знайшли дві машини без будь-яких маркувань, вивозять наші Карпати в невідомому напрямку.

На ці лісовози із нечипованою деревиною громадські активісти випадково натрапили минулого місяця на території Плайського лісництва під час дводенного рейду лісами Закарпаття.

Ірина Федорів, голова громадської ініціативи “Голка”:

Ми одразу звернули увагу, що на одній фурі є чорні бирки, а на двох нема, тобто одну відправляють офіційно, а дві не офіційно.

Заскочені зненацька, лісники спершу відмовчувалися. А коли зрозуміли, що ситуація серйозна, спробували викрутитись.

Ірина Федорів, голова громадської ініціативи “Голка”:

Почали нам казки розповідати, що йде війна, і у них не вистачає людей, а як би були люди, то були б бірки. Ну, звичайно, на двадцяти стовбурах прикріпити бирку – це треба штат на мільйон людей, які просто повбивають бирки з номерами. Для кого всі ці казки?

Активісти піднялися і в гори та відзняли, як вирубують дерева. Кажуть: мають великі сумніви щодо законності цих дій.

Бачите, які праліси нищать, рубають. Нам казали, що не було тут цього року у них рубок.

Ірина Федорів, голова громадської ініціативи “Голка”:

Чорні рубки, ніким не санкціоновані. Ми про них сповістили й Офіс Генпрокурора, і прокурора Закарпаття Мирослава Пацкана.

­­­­­­­­­­­­­­Плайське лісництво входить до складу державного підприємства “Ліси України”. Останнє нещодавно опинилося в центрі корупційного скандалу. Понад вісімдесят його працівників підозрюють у масштабній схемі розкрадань лісів та втручанні в систему електронного обліку деревини.

Борис Індиченко, керівник Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора:

Як було встановлено слідством, колишній працівник державного підприємства “ЛіАЦ” організував злочинну схему, яка надавала можливість працівникам ДП “Ліси України” проводити різного роду незаконні маніпуляції із деревиною. Це, наприклад, повторно використовувати бирки для необлікованої деревини, змінювати кількість залишків деревини, відомості про об’єми відведеного в рубку та фактично заготовленого лісу, змінювати інформацію у ТТН ліс.

Через таку “послугу” працівники ДП “Ліси України” безкарно грабували ліс по всій країні – кажуть в Генпрокуратурі. Лише з 21-го по 24-й роки до системи обліку внесено більше як 10 тисяч несанкціонованих змін.

Борис Індиченко, керівник Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора:

Вони надсилали особисті повідомлення організатору в месенджер і зазначали там, яку інформацію і де саме потрібно було змінювати. Надалі останній надавав вказівки залученим працівникам ДП “ЛіАЦ” щодо зміни інформації або самостійно вносив відповідні зміни шляхом дистанційного підключення до системи. За ці послуги організатор отримував неправомірну винагороду, яка варіювалася від 5 до 30 тисяч гривень.

За даними ГПУ, після ліквідації схеми тіньовий обіг деревини в Україні стрімко зменшився. А офіційна заготівля та продаж зросли на понад 70%. Директор “Лісогосподарського інноваційно-аналітичного центру” запевняє: уже суттєво вдосконалили систему електронного обліку деревини. Самовільне втручання в неї більше неможливе.

Гамлет Погосян, керівник “Лісогосподарського інноваційно-аналітичного центру”:

На кожен комп’ютер оператора з електронного обліку деревини ми встановили програмне забезпечення, яке фіксує в режимі реального часу екран і зберігає цю інформацію, тобто кожна дія фіксується. На сьогодні ми не фіксуємо зловживань, які могли колись бути.

Та, крім маніпуляцій із системою ЕОД, є чимало інших методів, котрі чорні лісоруби активно використовують вже багато років – розповідають екоактивісти.

Петро Тєстов, експерт з питань ведення лісового господарства Української природоохоронної групи:

Це схема з суцільними санітарними рубками. Коли абсолютно здоровий ліс, який не потребував би суцільної рубки, він просто оголошується суцільно хворим і рубається суцільно.

А ще в документах фіксують одні обсяги, а насправді випилюють в рази більше. Або рубають без жодних дозвільних паперів. Нещодавно екоінспектори зафіксували таке на території Косівського підприємства “Райагролісу”. Сума збитків – майже сімнадцять мільйонів гривень.

Михайло Півторак, начальник відділу природнозаповідного фонду управління державного екологічного нагляду-контролю Державної екологічної інспекції Карпатського округу:

Дані рубки проведені без лісорубних квитків, без лімітів. Було зрубано близько двісті дерев. Я не можу розголошувати, ким вони проводилися, бо триває слідство.

У сусідній Закарпатській області крадуть ліс, прикриваючись іншою, але схожою схемою.

Петро Тєстов, експерт із питань ведення лісового господарства Української природоохоронної групи:

Вона дуже проста. Якісь не встановлені в лапках особи в лісництві починають масово робити незаконні рубки. І самі лісівники про це не знають офіційно. Тобто без жодних документів заїжджають, рубають сотні дерев. Як тільки інформація кудись виходить, там починаються чутки, і лісівники заходять, збирають комісію, кажуть, боже мій, як це ми не помітили, хто рубав?

У Рахівському районі поліціянти вже висунули підозру працівникам ДП “Ліси України” за те, що вони буцімто не помічали ось такі незаконні рубки.

Петро Тєстов, експерт з питань ведення лісового господарства Української природоохоронної групи:

Вирішили, що будь-які ліси, які їм не подобаються, вони можуть оголосити неправильними й робити рубки переформування. Значна кількість таких лісів за дивним випадком виявилася в заказниках.

Представник Держлісагентства, до якого належить ДП “Ліси України”, апелює…

Тарас Лимарь, начальник відділу охорони і захисту лісів Держлісагентства:

Минулого року нами було передано до органів досудового розслідування понад 2,5 тисячі справ. Також створено новий суб’єкт господарювання ДП “Ліси України”, який об’єднав фактично всі колишні лісгоспи. На базі цього підприємства також виконує роботу внутрішня безпека підприємства.

Раніше цього органу не було. Сьогодні його представники активно співпрацюють з правоохоронцями, проводять внутрішні перевірки, а виявлені факти передають в прокуратуру чи ДБР.

Тарас Лимарь, начальник відділу охорони й захисту лісів Держлісагентства:

Понад сто справ цього року вже передано.

Сума збитків від незаконного вирубування за чотири роки – понад один і два мільярда гривень. Такі дані оприлюднили в Державній екологічній інспекції. Насправді усі цифри відносні – кажуть у поліції, бо не всі порушення виявляють. В Україні на час війни діє мораторій на будь-які планові перевірки.