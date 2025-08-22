ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
23 серпня в Косові зустрінуть полеглого захисника Миколу Мицканюка

Автор: Уляна Роднюк
22/08/2025 18:05
Зустріч полеглого Захисника України Миколи Мицканюка із с. Вербовець переноситься через непередбачені обставини.

Пише Правда.ІФ на посиланням на Косів.Діалог

Завтра 23 серпня 2025 року о 09.20 год. на майдані Незалежності в м.Косові зустрічаємо полеглого Воїна – Миколу Мицканюка, мешканця села Вербовець Косівської територіальної громади, який загинув, захищаючи Україну.

Вічна Слава Героям!

