Учора на вулиці Вовчинецькій патрульні зупинили автомобіль через порушення комендантської години

Під час спілкування з 33-річним водієм, поліцейські помітили в останнього ознаки сп’яніння. Від проходження огляду на стан спʼяніння водій відмовився. До того ж, останній позбавлений права керування транспортним засобом.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

На водія патрульні склали адмінматеріали за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння), за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) та за ст. 126 ( Керування транспортними засобами без необхідних документів) КУпАП.