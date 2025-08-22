24-річного прикарпатця, який наїхав на пішохода та скоїв ще дві ДТП, взяли під варту

За клопотанням прокурора водію, який в Поляниці збив пішохода, повідомлено про підозру.

Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф.

За процесуального керівництва виконувача обов’язків керівника Надвірнянської окружної прокуратури 24-річному жителю Богородчанського району повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло потерпілій тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, в курортному селі Поляниця водій автомобіля марки AUDI A6, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, допустив наїзд на пішохода.

“Підозрюваний у вечірній час 19 серпня цього року здійснив наїзд на жінку, яка йшла узбіччям дороги. Втік з місця події та згодом скоїв ще 2 дорожньо-транспортні пригоди. Наразі жінка перебуває в лікарні у вкрай тяжкому стані”, – йдеться у дописі.

В той же день правоохоронці затримали водія в порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ ВП № 1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.