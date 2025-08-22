ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Старуні відбувається освячення храму блаженного священномученика Симеона Лукача

Автор: Оксана Марушкевич
22/08/2025 11:59
У селі Старуня Богородчанської громади відбулося урочисте освячення нового храму, зведеного на честь блаженного священномученика Симеона Лукача.

Богослужіння та чин освячення престолу очолив Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав. Святкування розпочалося з урочистої зустрічі Патріарха о 8:45, після чого о 9:00 відбулося освячення храму й святкова Архиєрейська Літургія.

Цього дня прочани отримали особливу духовну нагороду — можливість здобути Повний відпуст.

Старуня на Прикарпатті поступово перетворюється на важливий духовний осередок УГКЦ. Тут створюють Відпустовий центр блаженного Симеона Лукача, який поєднує історичну пам’ять, сучасну сакральну архітектуру та силу молитви. Символічно, що освячення відбулося саме напередодні Дня Незалежності України.

