У Франківську зарізали кримінального авторитета

Злочин трапився ще у 2021 році. А тепер злочинець вже отримав вирок суду

Івано-Франківський міський суд виніс вирок жителю Франківщини, обвинуваченому у ненавмисному вбивстві свого товариша. Загиблим виявився місцевий кримінальний авторитет на прізвисько Тіма. пише КУРС.

Як йдеться у вироку суду, потерпілий та обвинувачений були раніше судимі. За версією слідства, чоловіки посварилися увечері 20 серпня 2021 року через співмешканку обвинуваченого.

Зазначається, що обвинувачений зі співмешканкою проживали у будинку потерпілого – місцевого кримінального авторитета Тіми. Під час вечері господар нецензурно висловився на адресу товаришевої співмешканки. Коли обвинувачений зробив йому зауваження, той виделкою вдарив гостя по голові. У відповідь той схопив кухонного ножа і зарізав 51-річного господаря будинку.

Під час обрання запобіжного заходу обвинувачений зізнався в убивстві товариша, а під час слідчого експерименту показав, куди викинув ніж, мобільний телефон та документи потерпілого.

Однак у суді вини не визнав. Переконував, що зі співмешканкою з’їхав з будинку за кілька днів до вбивства Тіми. А про його смерть дізнався від працівників поліції під час затримання в Калуші. Під “переконанням працівників поліції” написав явку з каяттям, бо йому обіцяли “іншу” кваліфікацію.

Сказав, що під час затримання та обрання запобіжного заходу перебував у стані наркотичного сп’яніння, оскільки відвідував замісну терапію, а тому всі обставини вчинення ним злочину, які він розповів слідчому судді, просив до уваги не брати, а його виправдати.

Слідство кваліфікувало справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство). Однак суд повважав, що у його діях немає ознак прямого умислу на вбивство. Тому визнав його винним в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Суд також не знайшов підтвердження, що обвинувачений перебував під наркотиками, коли давав свідчення слідчому судді. Адже запобіжний захід йому обирали більш як через добу після затримання і він весь час перебував під наглядом поліції, тож не міг вживати заборонених речовин.

Суд призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Доки тривали судові процеси, обвинувачений отримав ще один вирок – у 2023 році Косівський міський суд засудив його до 5 років ув’язнення за крадіжку, скоєну у 2019 році.

Тож Івано-Франківський міський суд зарахував до покарання частково відбуте покарання за попереднім вироком Косівського суду. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.