ТЦК на Франківщині почало працювати за новими правилами
Автор: Ігор Василик
02/09/2025 08:34
З 01 вересня 2025 року, військовослужбовці ТЦК по всій Україні повинні працювати з бодікамерами.

В Івано-Франківському обласному ТЦК та СП зазначають, що теж укомплектовані пристроями на 100% і приступили до їх використання.

Як зазначають у Міністерстві оборони України, всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зобов’язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

“Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін”, – повідомляють у відомстві.

У коментарі франківському виданню “Галка”,  джерела в Івано-Франківському обласному ТЦК запевнили, що усі групи оповіщення ТЦК і СП на Франківщині укомплектовані бодікамерами та вже розпочалося їхнє використання.

