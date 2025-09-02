ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Календар на вересень 2025 року, Україна.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
02/09/2025 08:50
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

2 вересня – 130 років від дня народження Ігоря Федіва (1895-1962), письменника, видавця, уродженця м. Коломиї (нині адміністративний центр Коломийської територіальної громади Коломийського району);

– 125 років від дня народження Романа Турина (1900-1979), українського живописця, який створив документальні фільми про Гуцульщину та спортивне життя Західної України, уродженця м. Снятина.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.

СХОЖІ НОВИНИ