Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

2 вересня – 130 років від дня народження Ігоря Федіва (1895-1962), письменника, видавця, уродженця м. Коломиї (нині адміністративний центр Коломийської територіальної громади Коломийського району);

– 125 років від дня народження Романа Турина (1900-1979), українського живописця, який створив документальні фільми про Гуцульщину та спортивне життя Західної України, уродженця м. Снятина.

