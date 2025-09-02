ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Шахраї продовжують полювати на прикарпатських пенсіонерів
Шахраї продовжують полювати на прикарпатських пенсіонерів

Автор: Ігор Василик
02/09/2025 09:02
На Івано-Франківщині шахраї видурили у довірливої пенсіонерки 50 тисяч гривень, повідомивши, що її дочка нібито попала в біду.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Калуський районний відділ поліції.

76-річна жінка отримала дзвінок з невідомого номера. Нібито її дочка потрапила в неприємності та просила перерахувати гроші — 50 тисяч гривень — на допомогу. Пенсіонерка звернулася до терміналу та перерахувала всі наявні заощадження на кілька банківських рахунків шахрайки.

За фактом шахрайства поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України. В рамках розслідування проводяться оперативні та розшукові заходи по встановленню та притягненню до відповідальності зловмисника.

