ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Погода в Івано-Франківській області 2 вересня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області 2 вересня

Автор: Олег Мамчур
02/09/2025 09:18
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

2 вересня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують теплу й суху погоду. Вдень переважатиме мінлива хмарність, без опадів.

Про це інформують в обласному гідрометцентрі, пише Правда.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 14-16°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 28-30° тепла. По області вночі прогнозують 11-16°, вдень — 25-30° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 8-13°, вдень — 19-24° тепла.

Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, у тумані — 100-500 метрів.

СХОЖІ НОВИНИ