Погода в Івано-Франківській області 2 вересня

2 вересня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують теплу й суху погоду. Вдень переважатиме мінлива хмарність, без опадів.

Про це інформують в обласному гідрометцентрі, пише Правда.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 14-16°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 28-30° тепла. По області вночі прогнозують 11-16°, вдень — 25-30° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 8-13°, вдень — 19-24° тепла.

Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, у тумані — 100-500 метрів.