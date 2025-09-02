Марцінків: Уже всі села міської громади користуються комунальним транспортом

Транспортна реформа в Івано-Франківській міській громаді триває. До Дня Незалежности запрацював новий комунальний маршрут №43.

Він зʼєднав автобусним сполученням приміські села Угорники і Вовчинець – через центр Івано-Франківська, пише Репортер.

У нас залишалося два села — Вовчинець і Угорники, які не мали свого комунального маршруту. Зважаючи на те, що тепер дуже складно відкривати нові маршрути, бо на нашому підприємстві бракує водіїв, то зробили так, щоби одним маршрутом закрити два села — Угорники і Вовчинець, — зазначив директор КП «Електроавтотранс» Віталій Голутяк.

Із Вовчинця автобус №43 їде вулицею Вовчинецькою до зупинки «Крок». Далі повертає на Василіянок, Мулика, Лепкого, Незалежности, попри кінотеатр «Космос» на Тисменицьку й повертає в Угорники. Там із кінцевої вулиці Повстанців повертається за маршрутом: вул. Незалежности — «Крок» — вул. Вовчинецька — Вовчинець.

Цей маршрут — це просто казка для нас. Ми не могли ніяк знайти сполучення Вовчинець-Угорники. Пересідали деколи по три рази. Спершу сідали до «Позитрона» на 34-му автобусі, потім якщо 10-го тролейбуса не було, то пересідали на Майзлях ще раз. А зараз фантастично — прямим маршрутом! Сполучення надзвичайне, і до ринку доїхати можна, і до «Надії», — каже мешканка Вовчинця Галина Цюпер.

Жінка працює в Угорницькому ліцеї вчителькою початкових класів, а тому їй доводиться щодня добиратися на роботу громадським транспортом.

На комунальний автобус чекали не лише мешканці села Вовчинець, а й Угорників. І не лише чекали, як каже староста села Любов Атаманчук, а й підготувалися. Так, у селі повністю облаштовано всі зупинки для комфорту мешканців.

Місто завжди старається прислухатися до потреб жителів громади, зокрема і в сфері транспорту. Мешканці Вовчинця і Угорників давно зверталися з клопотанням відкрити такий маршрут. І ми це зробили. Отож сьогодні вже всі села нашої громади користуються комунальним транспортом, — зазначив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Але це не єдина новація в транспортному Франківську, яка сталася останнім часом. У комунальних автобусах з’явилися інформаційні цифрові монітори, які показують маршрут автобуса і черговість зупинок. Наразі ці табло є, за інформацією КП «Електроавтотранс», у 12 турецьких автобусах «Gülerug Cobra12». На наступний рік підприємство планує запустити цю комп’ютерну систему інформування пасажирів і на решті 12 малогабаритних «Güleryüz». Там, де в автобусах є вже монітори, їх адаптують під ці потреби.

Також триває встановлення вуличних цифрових інформаторів, які показують рух комунального транспорту в реальному часі. Таке табло недавно запрацювало на кінцевій зупинці «Китайська стіна» на вулицях Хоткевича, Івасюка біля «АТБ», Тисменицькій, 249 б, Тролейбусній біля ліцею №18, Коновальця біля «Велмарту» і Мазепи біля лікарні. До кінця цього року мають поставити ще два таких інформаційних табло.

Розвиток громадського транспорту в Івано-Франківську — один із пріоритетів міської влади, який навіть називають «транспортною революцією» в місті. За головування Руслана Марцінківа комунальний транспорт міста радикально оновився, транспортне обслуговування в міській громаді піднялося на якісно вищий рівень, а тому тролейбуси та автобуси КП «Електроавтотранс» користуються великою популярністю у франківців.