Що таке профілактика захворювань і що до неї входить? Поради лікаря

Чи можна захистити себе і своїх рідних від появи деяких захворювань? Виявляється, це можливо, варто лише знати про основні правила. Якою буває профілактика, чим медогляди відрізняються від скринінгів, які обстеження варто проходити обов’язково і яку роль у профілактиці відіграє вакцинація. Про це читачам Правда.іф розповідає сімейний лікар, ендокринолог для дорослих медичного центру VISE clinic Марія Шторх.

Профілактика це – попередження виникнення хвороби. Профілактика буває первинна, вторинна і третинна.

До первинної профілактики належать:

вакцинація;

здоровий спосіб життя;

інформування про ризики чи користі тих чи інших моментів.

Вторинна профілактика – це комплекс заходів, які спрямовані на виявлення захворювання на якомога ранніх етапах, коли ще немає явних клінічних ознак.

Третинна ж профілактика – це попередження розвитку ускладнень, запобігання рецидивам і запобігання переходу тих захворювань, які вже виникли в пацієнта, в хронічний стан. Сюди ж відноситься реабілітація після інсультів, після травм, а також психологічна підтримка пацієнта.

«Для первинної профілактики дуже важливою є вакцинація, особливо – вакцинація дорослих. Найпершою вакцинацією, яку рекомендується для дорослих, є вакцинація проти дифтерії та правцю раз на 10 років. Вона є обов’язковою, згідно нашого календаря щеплень. Також варто поговорити про таке захворювання, як гепатит B, від якого є вакцинація. Велике значення має вакцинація проти вірусу папіломи людини, який викликає рак шийки матки в 95% випадків. Варто не забувати про сезонну вакцинацію проти грипу. Дорослим людям можна вакцинуватися проти менінгококів, гепатиту А, пневмококу, вітряної віспи (якщо раніше не хворіли цією хворобою). Також має місце вакцинація мандрівників – при відвідуванні певних екзотичних країн є перелік, які вакцинації рекомендовано зробити. Наприклад, від жовтої лихоманки, гепатиту А, дифтерії, правцю, черевного тифу, малярії», – розповідає Марія Шторх.

При вторинній профілактиці в Україні існують програми скринінгу раку шийки матки, молочних залоз, колоректального раку, а також раку передміхурової залози. Якщо говорити про рак шийки матки, то цільовою групою первинної профілактики є жінки, починаючи від 21-го року.

У жінок віком після 50 років обов’язковими є огляд гінеколога, клінічне обстеження грудей, мамографія один раз на два роки, також скриніг на колоректальний рак, мова про аналіз калу на приховану кров, а при потребі – колоноскопія.

У чоловіків після 40 років обов’язковою раз в рік є консультація уролога. Відповідно, при огляді лікар може запропонувати тест на простатспецифічний антиген. Після 50 років – огляд уролога раз в рік, при потребі простатспецифічний антиген і кал на приховану кров і/або колоноскопія один раз на 5 років.

«Дуже важливим є не лише фізичне, але й ментальне здоров’я, але багато хто про це забуває. Ми живемо в час, коли кількість психіатричних захворювань дуже збільшується. Якщо люди відчувають якісь симптоми: тривогу, депресивні настрої, для початку вони можуть звернутися до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра», – наголошує Марія Шторх.

Звісно, профілактика не вилікує пацієнта, у якого уже наявні певні захворювання. Але вона допоможе запобігти хворобі. Тому кожній людині варто вчасно проходити медичні огляди, скринінги, пам’ятати, що здоров’я – це найцінніше, що ми маємо.

Детальніше за посиланням: https://vise.com.ua/intervyu/profilaktyka-ye-vazhlyvoyu-skladovoyu-yak-osobystogo-tak-i-gromadskogo-zdorovya/