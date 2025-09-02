Прикарпатські гірські рятувальники вибороли першість на Чемпіонаті України

В останній тиждень серпня на скелях Довбуша в урочищі Бубнище, що поблизу Болехова, відбувся XXX Чемпіонат України зі спортивного гірського туризму. У змаганнях взяли участь понад 150 спортсменів з різних куточків країни.
Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.
Серед учасників була й команда гірських рятувальників Івано-Франківщини — Роман Братчук, Денис Бойчук та Олег Урсуляк, а також волонтерки Дар’я Риженко і Марта Фединяк.
«Для рятувальників це не просто спорт, а спосіб постійно вдосконалювати свої вміння, які щодня допомагають рятувати життя у гірській місцевості», – йдеться у дописі.
Команда показала високий рівень майстерності та виборола:
- 1 місце на дистанції «Рятувальні технічні прийоми» (5 клас)
- 1 місце на дистанції «Гірські перешкоди» (5 клас)
«Ці перемоги — доказ того, що професіоналізм рятувальників Прикарпаття ґрунтується не лише на мужності, а й на щоденних тренуваннях і готовності діяти у найскладніших умовах гір», – зазначили у ДСНС.