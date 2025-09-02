ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпатські гірські рятувальники вибороли першість на Чемпіонаті України
Прикарпатські гірські рятувальники вибороли першість на Чемпіонаті України

Автор: Олег Мамчур
02/09/2025 10:19
В останній тиждень серпня на скелях Довбуша в урочищі Бубнище, що поблизу Болехова, відбувся XXX Чемпіонат України зі спортивного гірського туризму. У змаганнях взяли участь понад 150 спортсменів з різних куточків країни.

Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Серед учасників була й команда гірських рятувальників Івано-Франківщини — Роман Братчук, Денис Бойчук та Олег Урсуляк, а також волонтерки Дар’я Риженко і Марта Фединяк.

 «Для рятувальників  це не просто спорт, а спосіб постійно вдосконалювати свої вміння, які щодня допомагають рятувати життя у гірській місцевості», – йдеться у дописі.

Команда показала високий рівень майстерності та виборола:

  •  1 місце на дистанції «Рятувальні технічні прийоми» (5 клас)
  •  1 місце на дистанції «Гірські перешкоди» (5 клас)

«Ці перемоги — доказ того, що професіоналізм рятувальників Прикарпаття ґрунтується не лише на мужності, а й на щоденних тренуваннях і готовності діяти у найскладніших умовах гір», – зазначили у ДСНС.

