Жителів Франківської громади кличуть ставати присяжними та обіцяють грошову винагороду пропорційну суддівській

У Івано-Франківській громаді триває набір судових присяжних

«Відповідно до вимог ст. 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та враховуючи подання Територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області, Івано-Франківська міська рада формує та затверджує список громадян, які бажають бути присяжними Івано-Франківського міського суду, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Західний кур’єр.

Вимоги до присяжних: громадянство України, досягнення тридцятирічного віку, постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом.

Не підлягають включенню до списків присяжних громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

3) які мають незняту чи непогашену судимість;

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

7) особи, які не володіють державною мовою (ст. 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» підпунктом «г» пункту 1 частини першої статті 3 присяжних визначено як суб’єктів декларування, виключно під час виконання обов’язків у суді. У зв’язку із цим, присяжні набувають статусу суб’єкта декларування у зв’язку із виконанням ними обов’язку у суді ( тобто на присяжних розповсюджуються вимоги подання всіх видів декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до вимог ст.45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Громадянам, які бажають бути включені до списку присяжних необхідно подати до Івано-Франківської міської ради, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського,21 ( другий поверх, кабінет 216) з 9:00 до 16:00 до 12.09.2025 року включно, заяву (заповнюється по місцю здачі документів) з наступними додатками: копія паспорта або ID-карти; оригінал довідки про реєстрацію місця проживання(ЦНАП або портал ДІЯ); копія картки платника податків; документ, що підтверджує відсутність судимостей, документ що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного за формою первинної облікової документації № 100-2/0.

Контактний телефон для довідок 55-21-02.

Оплата праці та увільнення від роботи

Для участі у здійсненні правосуддя суд надсилає присяжному письмове запрошення не пізніше ніж за сім днів до початку судового засідання.

Запрошення містить інформацію про права та обов’язки присяжного, вимоги до нього, а також підстави для увільнення від виконання обов’язків. Одночасно із запрошенням надсилається письмове повідомлення для роботодавця про залучення особи як присяжного.

Роботодавець зобов’язаний увільнити присяжного від роботи на час виконання ним обов’язків зі здійснення правосуддя. Відмова в увільненні від роботи вважається неповагою до суду.

Присяжний зобов’язаний вчасно з’явитися на запрошення суду для участі в судовому засіданні. Неприбуття в судове засідання без поважних причин вважається неповагою до суду.

Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України.

Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові.

Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів державного бюджету України.

За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом.

Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу.

Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя.

За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.