Із забудовника хочуть стягнути через суд до бюджету Франківської громади понад 5 мільйонів гривень

Прокурори заявили позов до забудовника, який не сплатив понад 5 мільйонів гривень пайової участі до бюджету Івано-Франківської громади.

Про це повідомили на сайті обласної прокуратури.

“Установлено, що замовник будівництва багатоквартирного житлового будинку в порушення вимог законодавства не звернувся до органу місцевого самоврядування для укладення договору про пайову участь, кошти на розвиток інфраструктури населеного пункту не сплатив”, — йдеться у дописі.

Таким чином він заощадив гроші, які мали б надійти до бюджету громади.

У прокуратурі Суспільному повідомили, що йдеться про забудовника, який зводив багатоповерхівку на вулиці Богдана Хмельницького в Івано-Франківську.

Наразі Господарський суд області відкрив провадження у справі.