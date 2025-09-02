ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Коломияни проведуть в останню путь загиблого захисника Юрія Алексєєва
Диван на коліщатках в темній вітальні

Коломияни проведуть в останню путь загиблого захисника Юрія Алексєєва

Автор: Олег Мамчур
02/09/2025 11:14
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 2 вересня, до Коломийської громади прибуде скорботний кортеж із тілом солдата Юрія Віталійовича Алексєєва – кулеметника штурмового спеціалізованого відділення штурмового спеціалізованого взводу спеціалізованої роти (ШКВАЛ) 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Юрій Алексєєв народився 4 березня 2001 року в місті Донецьк. На захист України став 8 червня 2024 року. Загинув 22 вересня 2024 року у бою під час відсічі російської агресії поблизу населеного пункту Українськ Покровського району Донецької області, пише Правда.

Скорботний кортеж вирушить від Коломийської ЦРЛ і пройде вулицями Степана Бандери, Січових Стрільців, Богдана Хмельницького до території 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Прощання з Героєм:

  • 2 вересня о 16:00 – біля пам’ятника «Кожному поколінню – своя війна»;
  • після цього кортеж прослідує вулицями Моцарта, Івана Франка, Театральною до Катедрального собору Преображення Христового УГКЦ;
  • о 17:00 – у соборі відбудеться парастас.

Похорон:

  • 3 вересня о 10:00 – чин похорону в Катедральному соборі Преображення Христового УГКЦ;
  • поховання – на Алеї Слави.

Міська влада та військові закликають мешканців Коломиї прийти та провести в останню путь захисника. Адже Юрій був сиротою та уродженцем Донецької області, але віддав своє життя за незалежність України.

СХОЖІ НОВИНИ