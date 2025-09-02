Коломияни проведуть в останню путь загиблого захисника Юрія Алексєєва

Сьогодні, 2 вересня, до Коломийської громади прибуде скорботний кортеж із тілом солдата Юрія Віталійовича Алексєєва – кулеметника штурмового спеціалізованого відділення штурмового спеціалізованого взводу спеціалізованої роти (ШКВАЛ) 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

Юрій Алексєєв народився 4 березня 2001 року в місті Донецьк. На захист України став 8 червня 2024 року. Загинув 22 вересня 2024 року у бою під час відсічі російської агресії поблизу населеного пункту Українськ Покровського району Донецької області, пише Правда.

Скорботний кортеж вирушить від Коломийської ЦРЛ і пройде вулицями Степана Бандери, Січових Стрільців, Богдана Хмельницького до території 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Прощання з Героєм:

2 вересня о 16:00 – біля пам’ятника «Кожному поколінню – своя війна»;

після цього кортеж прослідує вулицями Моцарта, Івана Франка, Театральною до Катедрального собору Преображення Христового УГКЦ;

о 17:00 – у соборі відбудеться парастас.

Похорон:

3 вересня о 10:00 – чин похорону в Катедральному соборі Преображення Христового УГКЦ;

поховання – на Алеї Слави.

Міська влада та військові закликають мешканців Коломиї прийти та провести в останню путь захисника. Адже Юрій був сиротою та уродженцем Донецької області, але віддав своє життя за незалежність України.