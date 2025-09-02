У США анонсували розгляд нових санкцій проти росії через посилення ударів по Україні

США найближчим часом розгляне можливість запровадження санкцій проти росії у зв’язку з посиленням обстрілів українських міст.
Про це міністр фінансів США Скотт Бессент заявив в інтерв’ю Fox News.
Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа цього тижня розгляне всі можливості санкційного тиску на росію, оскільки після зустрічі американського лідера з російським диктатором володимиром путіним на Алясці жодного прогресу в досягненні миру в Україні не відбулося.
Коментуючи можливість запровадження санкцій проти росії, американський чиновник зазначив, що всі варіанти залишаються на столі.
«Відтоді як відбулася телефонна розмова, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі, наступного тижня він (путін – ред.) зробив прямо протилежне тому, що, як він дав зрозуміти, збирався зробити. Фактично, він найбрутальнішим, найогиднішим чином посилив бомбардувальну кампанію», – зазначив міністр фінансів.
Американський міністр запевнив, що Сполучені Штати розглядають усі варіанти санкцій проти росії.
«Тому, я думаю, що з президентом Трампом усі варіанти можливі, і, гадаю, ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня», – додав Бессент.