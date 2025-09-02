Франківський виклик: як одне місто бореться з хаосом паркувальних місць

Для Андрія, 35-річного менеджера, ранок починається не з кави, а з ритуалу, який він називає «паркувальним полюванням». Щодня він виїжджає зі свого житлового комплексу, аби доїхати до центру Івано-Франківська, де працює. І щодня він стикається з однією і тією ж проблемою – де залишити машину?

«Я змушений орендувати місце у своєму ЖК за 3500 гривень на місяць, інакше ввечері машину доведеться залишити хіба на сусідній вулиці. Наш двір вщент заставлений автомобілями. Не краща ситуація і на паркувальних майданчиках у центрі міста, поблизу яких знаходиться моя робота. Година паркування там коштує 10 грн, але щоб знайти вільне місце, доводиться приїжджати задовго до початку робочого дня», – розповідає Андрій.

Ця проблема ще кілька років тому була притаманна лише столиці та містам-мільйонникам. Але нині вона стала частиною повсякденного життя й Івано-Франківська. Місто ще не знає, що таке справжні затори, але вже потерпає від нестачі місць для паркування.

Фахівці з урбаністики та забудовники сходяться на думці, що розв’язати цю проблему можна, лише якщо проєктувати житлові комплекси з урахуванням потреб міста. За словами одного з місцевих рієлторів, будівництво підземних паркінгів нарешті стало обов’язковою умовою для кожного нового житлового комплексу.

«Це вже не розкіш, а життєва необхідність. Про те, чи буде де залишити машину, питає переважна більшість покупців нерухомості. Тож забудовники, які інвестують у підземні паркінги, не лише розвантажують міські вулиці від хаотично припаркованих авто, а й надають мешканцям безпеку та комфорт, – пояснює рієлтор. – Машина захищена від погодних умов, крадіжок, пошкоджень. А головне – її місце завжди вільне».

У цьому контексті уваги заслуговують житлові комплекси від компанії blago, в кожному з яких спроєктовані просторі підземні паркінги. Їх можна знайти у багатьох районах міста.

Центр

Вже здані в експлуатацію паркінги ЖК «А5» (бульвар Південний), «Авторський» (вул. Січових Стрільців), Family Plaza (вул. Юліана Пелеша).

Паркінг City by blago (вул. Національної Гвардії) – його будівництво лише розпочалося, тож зараз найбільш вигідний час для придбання місця для авто.

Район міського озера

Підземні паркінги доступні до продажу в:

ЖК Manhattan (вул. Ленкавського);

Manhattan UP (вул. Левицького-Набережна) – володар нагороди «Найкращий масштабний житловий комплекс України», за версією престижного міжнародного конкурсу European Property Awards 2024.

Майзлі

ЖК SKYGARDEN (вул. Хриплинська). За свої архітектурні рішення та продуманість простору житловий комплекс став переможцем міжнародного конкурсу European Property Awards 2024 у Лондоні, здобувши нагороду «Кращий висотний житловий комплекс України».

Пасічна

ЖК Comfort House (вул. Хіміків).

Вулиця Героїв Миколаєва

Житловий масив «Паркова Алея».

Компанія пропонує вигідні умови купівлі місця у підземному паркінгу на виплат без відсотків.

Дізнатися про ціни та умови купівлі можна за телефоном:+38 (067) 691-81-25Або залишивши заявку на сайті: https://blagodeveloper.com.

