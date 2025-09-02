ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську 150 бігунів зустріли захід сонця на Вовчинецьких горах під час фанового забігу «Заграва»
У Франківську 150 бігунів зустріли захід сонця на Вовчинецьких горах під час фанового забігу «Заграва»

Автор: Олег Мамчур
02/09/2025 11:55
31 серпня у Франківську відбувся традиційний фановий забіг «Заграва» від Frankivsk Half Marathon та бренду Puma.

Бігуни стартували від магазину Puma та зустрічали захід сонця на Вовчинецьких горах.

Заграва-2025. У Франківську атмосферно попрощалися з літом

Подія зібрала 150 бігунів, серед яких було чимало новачків, що лише відкривали для себе бігові стежки цього району.

Маршрут, організований Gutsul Running Club, пролягав мальовничими схилами: вздовж річкових скель, через ліси та вечірні поля. Учасники долали 6 км під захід сонця, що створило особливу атмосферу єдності й натхнення.

У Франківську атмосферно попрощалися з літом

Дуже подобається проводжати літо в колі однодумців і милуватися видом на Франик з Вовчинецьких гір. Ми з одноклубниками з Gutsul Running Club показали мальовничі стежки, якими мало хто бігає. Скелі попри річку, ліс, пахучі поля в надвечір’я. І все це — на заході сонця! Як на мене, саме фанові забіги розфарбовують рутину і закохують у біг, – каже Христина-Ірина Сорока, комунікаційна менеджерка Франківського півмарафону.

Заграва-2025. У Франківську попрощалися з літом

Офіційним спортивним партнером виступила компанія Puma, cонцезахист бігунів забезпечував бренд La Roche-Posay. На фініші на учасників чекало барбекю від бренду ТМ Рибак та частування від бренду «Правда».

Frankivsk Half Marathon — це не лише про один великий старт у вересні. Ми прагнемо, щоб біг у місті був живим та різним. Саме для цього робимо такі фанові пробіжки, як «Заграва»: вони знайомлять новачків із біговою спільнотою, дарують легкі емоції та допомагають відчути, що біг — це не лише про результати, а про радість і людей поруч. Круто, що партнери нас в цьому підтримують і допомагають створювати такі події. Вже другий рік поспіль ми робимо пікнік на фініші, де учасники можуть поспілкуватися, провести час разом, насолодитися загравою з видом на місто і відкрити новий формат дозвілля, — говорить Наталка Тиховод, співорганізаторка Frankivsk Half Marathon.

Frankivsk Half Marathon-2025 відбудеться 28 вересня. Реєстрація відкрита за посиланням https://run.if.ua/

