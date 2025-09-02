У Франківську 150 бігунів зустріли захід сонця на Вовчинецьких горах під час фанового забігу «Заграва»

31 серпня у Франківську відбувся традиційний фановий забіг «Заграва» від Frankivsk Half Marathon та бренду Puma.

Бігуни стартували від магазину Puma та зустрічали захід сонця на Вовчинецьких горах.

Подія зібрала 150 бігунів, серед яких було чимало новачків, що лише відкривали для себе бігові стежки цього району.

Маршрут, організований Gutsul Running Club, пролягав мальовничими схилами: вздовж річкових скель, через ліси та вечірні поля. Учасники долали 6 км під захід сонця, що створило особливу атмосферу єдності й натхнення.

Дуже подобається проводжати літо в колі однодумців і милуватися видом на Франик з Вовчинецьких гір. Ми з одноклубниками з Gutsul Running Club показали мальовничі стежки, якими мало хто бігає. Скелі попри річку, ліс, пахучі поля в надвечір’я. І все це — на заході сонця! Як на мене, саме фанові забіги розфарбовують рутину і закохують у біг, – каже Христина-Ірина Сорока, комунікаційна менеджерка Франківського півмарафону.

Офіційним спортивним партнером виступила компанія Puma, cонцезахист бігунів забезпечував бренд La Roche-Posay. На фініші на учасників чекало барбекю від бренду ТМ Рибак та частування від бренду «Правда».

Frankivsk Half Marathon — це не лише про один великий старт у вересні. Ми прагнемо, щоб біг у місті був живим та різним. Саме для цього робимо такі фанові пробіжки, як «Заграва»: вони знайомлять новачків із біговою спільнотою, дарують легкі емоції та допомагають відчути, що біг — це не лише про результати, а про радість і людей поруч. Круто, що партнери нас в цьому підтримують і допомагають створювати такі події. Вже другий рік поспіль ми робимо пікнік на фініші, де учасники можуть поспілкуватися, провести час разом, насолодитися загравою з видом на місто і відкрити новий формат дозвілля, — говорить Наталка Тиховод, співорганізаторка Frankivsk Half Marathon.

Frankivsk Half Marathon-2025 відбудеться 28 вересня. Реєстрація відкрита за посиланням https://run.if.ua/