Руслана Остапчука з Калуської громади нагороджено «Золотим хрестом»

За проявлену відвагу та героїзм під час виконання бойових завдань молодший сержант Руслан Остапчук відзначений командуванням та нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест».

Про це йдеться у листі-подяці, який надійшов від командування військової частини до Калуської міської ради.