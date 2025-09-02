Руслана Остапчука з Калуської громади нагороджено «Золотим хрестом»

За проявлену відвагу та героїзм під час виконання бойових завдань молодший сержант Руслан Остапчук відзначений командуванням та нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест».
Про це йдеться у листі-подяці, який надійшов від командування військової частини до Калуської міської ради.
«Руслан Остапчук проходить через найзапекліші бої, проявляє себе як справжній патріот, сильний духом, витривалий, дисциплінований і, що найважливіше, небайдужий до майбутнього своєї країни. Рішучий, вольовий та відданий своїй країні – є гідним прикладом для наслідування. Любов до Батьківщини – для нього не лише слова, а свідома позиція громадянина, для якого у питанні територіальної цілісності України немає компромісів», – йдеться у листі-подяці.