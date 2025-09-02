Прикарпаття отримало 1200 доз вакцини від COVID-19

Наразі медзаклади Прикарпаття мають 1200 доз вакцини від COVID-19.

Про це повідомив Репортеру головний санлікар області, директор “Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ” Руслан Савчук.

Ми розподіляємо дози у більшій чи меншій мірі для закладів охорони здоров’я області, – каже Руслан Савчук. – Щоб отримати щеплення, можна взяти направлення від лікаря або ж вакцинуватися під час наших заходів – “Днів здоров’я”.

Наразі доз вакцини є небагато, тож щепитися можуть лише мешканці, які належать до груп ризику через супутні хвороби або соціально незахищені верстви населення. А також медики, адже вони щодня контактують з великою кількістю хворих.

На жаль, не всі мешканці підпадають сьогодні під отримання цієї дози, оскільки вакцин є невелика кількість, – говорить санітарний лікар. – Але сподіваємось найближчими тижнями буде більше поставок і кількість тих, хто зможе щепитися, зросте.

За словами Руслана Савчука, кількість випадків Covid-19 в області, як і по всій Україні, зростає. Нових субваріантів Nimbus та Stratus на Прикарпатті поки не фіксували.

Але класичний “Омікрон” теж завдає шкоди: з початку року зафіксували шість смертей серед підтверджених випадків Covid-19 на Франківщині.