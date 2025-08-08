У Франківську збирають врожай та готуються збільшувати посіви

Міське комунальне підприємство «Франківськ АГРО» розвиває аграрний напрямок, вирощуючи пшеницю, гречку, сою, ріпак і соняшник.
Про це міський голова Руслан Марцінків розповів в етері радіо «Західний полюс», пише Фіртка.
Зі слів мера, зернові культури використовують для внутрішнього забезпечення міських дитячих садків.
«Цього року вперше розпочали виробництво макаронних виробів для дошкільних закладів», — сказав посадовець.
Підприємство очолює ветеран війни Віталій Крушельницький, який після отриманого поранення та повернення в тил, активно включився у розвиток сільськогосподарського напрямку.
«Збираємо врожай та працюємо над розширенням земельного банку, адже наразі маємо близько 300 гектарів, але плануємо збільшити площі до 500 гектарів.
Розширення агровиробництва створює конкуренцію великим латифундистам у регіоні, що дає змогу підвищувати орендну плату за паї та підтримувати сільські громади», — підкреслив Марцінків.
Окрім того, цього року вперше на підприємстві почали лісовпорядкувальні роботи на землях, переданих обласною радою.
«Це важливий напрям збереження природних ресурсів громади, і ми над цим активно працюємо», — додав міський голова.