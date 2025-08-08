Якою буде погода на Прикарпатті 8 серпня

Синоптики прогнозують на Івано-Франківщині та в обласному центрі 8 серпня мінливу хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.
Температура повітря
По місту: вночі 8-10°, вдень 28-30°.
По області: вночі 7-12°, вдень 25-30 °.
У високогір’ї Карпат: вночі 5-10 ° , вдень 18-23 °.
Медико-метеорологічні умови 1-го типу
Видимість на автошляхах добра.