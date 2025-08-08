ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Якою буде погода на Прикарпатті 8 серпня

Автор: Оксана Марушкевич
08/08/2025 09:17
Синоптики прогнозують на Івано-Франківщині та в обласному центрі 8 серпня мінливу хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря

По місту: вночі 8-10°, вдень 28-30°.

По області: вночі 7-12°, вдень 25-30 °.

У високогір’ї Карпат: вночі 5-10 ° , вдень 18-23 °.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу

Видимість на автошляхах добра.