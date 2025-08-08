Надали домедичну допомогу травмованим і знайшли заблукалих: гірських рятувальників чотири рази викликали туристи. ФОТО

Рятувальники Прикарпаття за минулу добу надали допомогу чотирьом туристам у горах.

Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, пише Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

7 серпня, впродовж дня, гірські рятувальники чотири рази вирушали на допомогу туристам на гори Хом’як, Михалкова та Говерла, щоб надати домедичну допомогу травмованим і знайти заблукалих.

Так, о 14:50 до рятувальників надійшло повідомлення від туристки — жительки міста Дніпро, 1985 р.н., яка, спускаючись із гори Хом’як, відчула погіршення самопочуття. Самостійно продовжити рух жінка не могла. Рятувальники з Ворохти прибули до постраждалої та супроводили її до підніжжя гори.

Цього ж дня, о 15:43, надійшло повідомлення про те, що жителька Харкова, 1960 р.н., вирушила на гору Михалкова та заблукала. Координати місця її перебування було встановлено. Завдяки злагодженим діям рятувальників із Косова та Верховини заблукалу оперативно знайшли та транспортували до підніжжя гори.

Увечері рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення смт Ворохта знову вирушили на Хом’як — цього разу допомога знадобилася туристу з Києва, 2002 р.н., який, рухаючись туристичним маршрутом, травмував ногу. Рятувальники надали йому домедичну допомогу та доставили до підніжжя гори, де передали медикам.

О 18:40 до чергового рятувальника ГПРВ «Заросляк» надійшло повідомлення від жительки м. Івано-Франківськ, 1989 р.н., про те, що вона травмувала ногу та не може самостійно продовжувати спуск. Рятувальники надали жінці домедичну допомогу та транспортували її до бази «Заросляк», де передали медикам.

Служба порятунку вкотре нагадує: